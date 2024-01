Highlights Sinner-van de Zandschulp | primo turno Australian Open 2024 VIDEO

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilcon glidi-van de, match valido per ildegli. Comodo successo in tre set per il tennista azzurro, che ha iniziato il suo cammino a Melbourne con un 6-4 7-5 6-3 ai danni dell’olandese, maturato dopo 2h35? di gioco. Solida prestazione da parte del classe 2001, quarto favorito del seeding, capace di rispettare il pronostico e approdare al secondo. Ecco le immagini salienti. SportFace.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra e van de Zandschulp. Il nostro sito ... garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, e parole dei ... Tra gli italiani si è fermato agli ottavi sconfitto da Tsitsipas in 5 set. Tanti rimpianti ... Come di consueto gli delle partite, le interviste esclusive ai tennisti italiani e i ... Comincia con il piede giusto Jannik Sinner agli Australian Open 2024: vittoria su Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 per mettere subito fieno in cascina e passare al secondo turno ...