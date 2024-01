Highlights Napoli-Pesaro 93-75 | Serie A1 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilcon glidi GeVi-Carpegna Prosciutto93-75, sfida valida per la sedicesima giornata diA. Gara in equilibrio fino a metà secondo quarto, poisi scioglie e la squadra di casa prende per mano la partita scappando via nel punteggio. Nella ripresascappa fino a 30 punti di vantaggio e mette in cassaforte la vittoria ben prima della sirena finale. Top scorer dell’incontro Brown con 17 punti, seguito da Pullen a 15, Ennis e Lever a 13 e Zubcic a quota 11. Per gli ospiti ci sono 15 punti a testa di Totè e Ford, mentre Bluiett si ferma a 14. SportFace.