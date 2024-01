Highlights e gol Real Madrid-Barcellona 4-1 | Supercoppa di Spagna 2024 VIDEO

Nella gara della 18ª giornata di Ligue 1, il Lille supera il Lorient per 3 - 0. In gol nbsp; David , Cabella e Zhegrova. Guarda il Video con gli ... (247.libero)

Il Messina batte la Casertana in casa 2-0 nel match valido per la 21ª giornata del Girone C di Serie C 2023 / 2024 . Prima vittoria nell’anno nuovo ... (sportface)

Gli Highlights di Rimini-Torres 3-1, match del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Al 14? Fischnaller sblocca il risultato e porta in vantaggio gli ... (sportface)

Glidel 2 - 2 tra Manchester United e Tottenham, con i Red Devils ripresi due volte: a Hojlund risponde Richarlison, a Rashford l'ex Juve ...Glidi Rimini - Torres 3 - 1, match del girone B di Serie C 2023/2024. Al 14 Fischnaller sblocca il risultato e porta in vantaggio gli ospiti. La reazione dei padroni di casa non si fa ...Le immagini salienti del match perso 1-0 dall'Ascoli contro la Fiorentina al Picchio Village nella quattordicesima giornata d'andata del girone C del campionato nazionale Under 15 A-B. Brescia-Parma 0 ...Egitto - Mozambico 2-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa 2024.