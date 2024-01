Heidi Baci | nuova avventura al Grande Fratello | ha già varcato la porta rossa

Se l'attore inizialmente, infatti, sembrava preso dalla giovane, la convivenza forzata con la sua ex compagna ha riacceso la fiamma e sembra che i due si siano anche scambiati un bacio in ...Il pubblico che commenta il reality su X, gradirebbe il ritorno nella casa di, ma la concorrente che ha lasciato il programma a causa delle pressioni di Massimiliano Varrese , sembra ...Per Heidi Baci si aprono le porte del Grande Fratello in Albania: la concorrente, ex vippona di Signorini, inizia così una nuova avventura e in Italia il pubblico fa il tifo per lei dopo quello che è ...Heidi Baci dopo il burrascoso ritiro dal Grande Fratello nel nostro paese torna in gioco nella versione Vip Albanese, nella clip i riferimenti anche a Varrese.