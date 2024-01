Harry e Meghan a un passo dal perdere tutto | l’accordo da 78 milioni

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il sogno hollywoodiano del Principee diMarkle sta andando in mille pezzi. Una vera e propria bomba a orologeria, che tuttavia sta rischiando di farli diventare dei “perdenti” in tutti i sensi, in particolare se ci riferiamo alcon Netflix, da ben 78, che si conclude tra pochi mesi. Il documentario della coppia è stato uno dei più visti sul colosso dello streaming, ma i risultati non sono abbastanza: entro la fine del 2025, devono produrre altri contenuti. E non possono semplicemente continuare a “bombardare” la Famiglia Reale.a un bivio:da 78con NetflixMarkle e il Principehanno una vera e propria bomba a orologeria tra le mani. Prima di ...

Sappiamo fin molto bene che c'è ancora tanto interesse sulla vita lontano da corte degli ex Duchi e, nonostante l'impegno da parte di entrambi, siachenon hanno di certo raggiunto tutti ...Nel novembre 2017Markle decise di lasciare Toronto per trasferirsi nel Regno Unito, dove viveva il suo fidanzato, il principe, incontrato per la prima volta nell'estate 2016. I tabloid scrissero che l'ex ...Il principe Harry riceve un ambito riconoscimento per il suo servizio militare ma fioccano critiche e polemiche ...Meghan non sarebbe arrivata nel Regno Unito per stare con Harry, ma per tentare di risollevare la sua carriera cinematografica in declino ...