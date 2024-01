Ha manipolato il clima in Iowa L' assurda accusa a Nikki Haley

(Di domenica 14 gennaio 2024) La cospirazionista e sostenitrice di Trump Laura Loomer hato l'avversaria del tycoon di aver sfruttato le sue amicizie nella Difesa per manipolare il meteo tramite il sistema Haarp e scatenare la tempesta di neve in

... mentre il 31% si sentirebbe, ovviamente,. (Getty Images) A fare un po' di chiarezza ... 'naturale', 'biodegradabile', 'eco' o 'neutrale per il', a meno che queste affermazioni non ...... avevano impiantato a Salonicco, in territorio greco sebbene controllato da Istanbul, in un... con dittatori manipolati dagli Stati Uniti d'America, i quali hannole società di ...La cospirazionista e sostenitrice di Trump Laura Loomer ha accusato l'avversaria del tycoon di aver sfruttato le sue amicizie nella Difesa per manipolare il meteo tramite il sistema Haarp e scatenare ...Il rapporto sui Momenti Salienti del Clima Globale 2023, basato principalmente sul dataset di ri-analisi ERA5, presenta un riepilogo generale degli estremi climatici più rilevanti del 2023 e dei ...