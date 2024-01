Ha ereditato 25 milioni | “Non li merito” E li donerà a sconosciuti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Marlene Engelhorn, discendente del fondatore della Basf: "Non ho fatto nulla per avere i soldi" "Ditemi come devo donare 25di euro". Marlene Engelhorn è un'ereditiera austro-tedesca. Ha 31 anni, vive a Vienna Non ha costruito la sua ricchezza. E' una discendente di Friedrich Engelhorn, fondatore dell'azienda chimica e farmaceutica Basf. La giovane ha