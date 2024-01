Guignard-Fabbri | altro show | oro nella danza agli Europei di pattinaggio artistico

AGI - Il ghiaccio in Europa , per il secondo anno consecutivo senza la superpotenza Russia colpita dalle note sanzioni sportive, è sempre più ... (agi)

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2024 in DIRETTA : GUIGNARD-FABBRI ANCORA D’ORO! Italia prima nel medagliere

Torneremo come sempre per i Mondiali di Montreal