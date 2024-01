Guida TV | programmi di stasera | domenica 14 gennaio 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024)aitv della prima serata di oggi,14.01., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto Film TV RAI2 911/911 – Lone Star Serie TV RAI3 Report Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Terra Amara Soap Opera ITALIA1 Wonder Woman Film LA7 Il profumo del mosto selvatico Film REALTIME Il Castello delle Cerimonie/90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti Docureality CIELO Bent – Polizia Criminale Film TV8 Petra 2 Serie TV NOVE Che Tempo Che Fa Talk Show

Tornano le repliche della serie più amata, dai libri di Andrea Camilleri, interpretata da Luca Zingaretti. Il primo episodio che viene riproposto è La vampa d'agosto. Un'indagine complessa — il corpo ...Tutte le anticipazioni sui due programmi di punta della domenica pomeriggio, condotti da Mara Venier e Francesca Fialdini dalle 14 ...