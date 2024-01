Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di domenica 14 gennaio 2024)live dellatraoggi, domenica 14 gennaio Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Usa che hanno colpito nuovi obiettivi degli Houti in Yemen. Mentre il segretario generale dell’Onu Guterres ha invitato tutte le parti a evitare un’escalation, gli Houti hanno promesso una risposta “forte” ed “efficace”. Intanto, continuano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza: secondo, dall’inizio della, sono morti oltre 23mila palestinesi. Secondo il Wall Strett Journal, intanto,avrebbe informato il Cairo che starebbe programmando il lancio di un’operazione militare per prendere il controllo della frontiera tra Gaza e l’Egitto stesso. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 14 gennaio 2024, sulla ...

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: Stati Uniti e Gran Bretagna hanno condotto vasti raid per colpire ... (corriere)

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Missile contro nave nel Mar Rosso: caduto in mare (corriere)

...classifiche sulle previsioni per l'anno nuovo Il nuovo numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente trae Hamas La...di PATRICK CARROLL L'attualetrae Hamas sembra aver tirato fuori il peggio di molte persone di entrambe le parti, non solo nel senso della sete di sangue, che purtroppo è molta, ma anche nel senso di lasciare che ...Intanto, continuano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza: secondo Hamas, dall’inizio della guerra, sono morti oltre 23mila palestinesi. Secondo il Wall Strett Journal, intanto, Israele avrebbe ...Il sostegno da parte della Turchia alla causa palestinese è unanime; questo aspetto però non compromette gli scambi commerciali tra i due paesi ...