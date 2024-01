Grande Fratello | Sergio ha una cotta per Greta? La reazione della gieffina 

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha unaper? Ecco qual è stata laRossetti dopo la rottura con Mirko si sta godendo l’esperienza in Casa da single. La giovane gieffina prosegue con successo la sua avventura nel reality show mostrando quotidianamente la sua rivoluzione personale. Leggi anche –> Belen Rodriguez, una lunga riflessione social poi spunta una confessione Lagieffina… La Fiordaliso nelle ultime ore in Casa, stando a quanto riporta Blogtivvu.com ha esordito: “Agli piacee secondo me apotrebbe piacere”. La cantante ha ...

Il Grande Fratello cambia nuovamente programmazione : il reality show non andrà in onda per far posto alla Supercoppa , ecco la nuova programmazione ... (movieplayer)

Sono diversi i giorni che si susseguono voci riguardo a un possibile ritorno di Mirko Brunetti nella Casa del. Secondo indiscrezioni, l'ex concorrente di Temptation Island potrebbe entrare come ospite nel loft di Cinecittà per una settimana , esplorando la possibilità di ricucire il legame ...Sonia Bruganelli: "Mi hanno attribuito in flirt con Antonino Spinalbese ma non sto con lui L'ex opinionista delVip, nel salotto di Silvia Toffanin , ha smentito il gossip rivelando ...Mirko Brunetti è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex gieffino avrebbe dovuto varcare la porta rossa della casa del reality condotto da Alfonso ...Mirko Brunetti, stando a voci non confermate, potrebbe fare ritorno nella Casa del Grande Fratello in veste di ospite: ecco le sue dichiarazioni in merito.