Grande Fratello NIP 2023 | Anita Olivieri indovina un ingresso nella casa | è solo una pura coincidenza?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una frase cheha detto agli altri concorrenti delha destato nuovi dubbi ai telespettatori del reality. Infatti, è riuscita ad anticipare ciò che è poi successoserata di sabato 13 gennaio 2024più spiata d’Italia. E ciò ha alimentato le polemiche sulla ragazza romana, che sembra veramente sapere cose che gli altri inquilini non sanno. C’entra la presunta relazione con l’autore Alessandro Santucci?NIPe la frase shocksi trovava a tavola con gli altri concorrenti intenta a cenare durante una serata a tema organizzata dal...

Ebbene sì: il web ha (quasi) sempre ragione. Ieri sera, sabato 13 gennaio, dopo numerosi rumors Heidi Baci , ex concorrente del Gf italiano, ha fatto ... (ilfattoquotidiano)

Grande Fratello , Sergio ha una cotta per Greta? Ecco qual è stata la reazione della gieffina Grande Fratello , Greta Rossetti dopo la rottura con ... (361magazine)

Mirko Brunetti, secondo alcuni rumors, dovrebbe ri entra re nella Casa del Grande Fratello come ospite: Ecco cosa ha detto il diretto interessato Sono ... (movieplayer)

Ieri sera Heidi Baci ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello albanese . A distanza di poche ore la ragazza ha già racconta to ai suoi coinquilini ... (biccy)

Giaele De Donà , protagonista della settima edizione delVip , ha annunciato di vivere un momento difficile con il marito Bradford Beck , imprenditore americano con cui si era sposata il 22 febbraio 2022 in Messico. Da diversi giorni ...... Mirko Brunetti nelle scorse ore ha smentito il rumor che imperversa da qualche giorno sul web che lo vorrebbe come nuovo protagonista della casa delin qualità di ospite per una ...Beatrice, con il sorriso stampato sulle labbra, porta gli occhi al cielo e ringrazia dal profondo del suo cuore i suoi sostenitori dell'appoggio dimostrato. “Grazie” dice con il cuore colmo di gioia.In un video pubblicato su Instagram, George Ciupilan racconta di essere stato vittima di un'aggressione: tutti i dettagli ...