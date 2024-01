Grande Fratello | Mirko entra nella Casa come ospite? Ecco la sua risposta

Il Grande Fratello cambia nuovamente programmazione : il reality show non andrà in onda per far posto alla Supercoppa , ecco la nuova programmazione ... (movieplayer)

Sono diversi i giorni che si susseguono voci riguardo a un possibile ritorno di Mirko Brunetti nella Casa del. Secondo indiscrezioni, l'ex concorrente di Temptation Island potrebbe entrare come ospite nel loft di Cinecittà per una settimana , esplorando la possibilità di ricucire il legame ...Sonia Bruganelli: "Mi hanno attribuito in flirt con Antonino Spinalbese ma non sto con lui L'ex opinionista delVip, nel salotto di Silvia Toffanin , ha smentito il gossip rivelando ...Mirko Brunetti è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex gieffino avrebbe dovuto varcare la porta rossa della casa del reality condotto da Alfonso ...Mirko Brunetti, stando a voci non confermate, potrebbe fare ritorno nella Casa del Grande Fratello in veste di ospite: ecco le sue dichiarazioni in merito.