Grande Fratello | Heidi Baci ci riprova e diventa una nuova concorrente ma questa volta in Albania | citati anche Varrese e Signorini

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ebbene sì: il web ha (quasi) sempre ragione. Ieri sera, sabato 13 gennaio, dopo numerosi rumors, exdel Gf italiano, ha fatto il suo ingresso comenella casa delVip albanese. A quanto pare, per poter ottenere la dicitura Vip, è bastato trascorrere una manciata di giorni all’interno della casa di Cinecittà.si era ritirata dal gioco italiano dopo l’ingresso in casa del padre che, con toni criticati online, aveva messo in guardia la figlia dalle avance di Massimiliano: “Mamma sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me”. Poi il successivo ingresso di lei in casa dove, dopo un breve colloquio con l’attore, lo aveva intimato nel non parlare più della sua ...

Sulle indiscrezioni giunte ieri relative ad un ipotetico ritorno di Mirko Brunetti al come ospite, ha voluto fare delle precisazioni il diretto interessato su Instagram., parla Mirko Brunetti: "Lunedì entro nella Casa Lo sanno tutti, ma io no" Si era ... Heidi Baci pronta per una nuova avventura in tv, ecco dove. Heidi Baci è ritornata a Grande Fratello, tuttavia, stavolta partecipa alla versione "VIP Albanese". La speculazione circolava da qualche ...