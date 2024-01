Grande attesa per il Premio Gennaro Manna dedicato All’Abruzzo | gli insigniti

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ile le Rosse Pergamene a Roma, Sala Igea della Treccani, il 22 gennaio 2024 ore 15:30 di Alessandro Clementi ROMA –per la prima edizione delinternazionale “”,alscrittore e critico letterario abruzzese. L’evento si svolgerà a Roma il 22 gennaio prossimo, a partire dalle ore 15:30, nella splendida Sala Igea della prestigiosa Enciclopedia Treccani, in Piazza dell’Enciclopedia Italiana 4, nel cuore della capitale. La prima edizione delsarà interamente dedicata, in omaggio ai natali di(Tocco da Casauria, 24 maggio 1922 – Roma, 11 aprile 1990), come desiderio della famiglia e in particolare ...