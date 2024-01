Governo Foti Fdi | ' speso oltre il 99% dei fondi disponibili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen (Adnkronos) - “Efficienza e determinazione. Sono questi i due capisaldi che hanno caratterizzato ilMeloni in questo primo anno di attività. Come riportato oggi in un articolo de Il Sole 24 Ore, le risorse messe a disposizione sono state 102,58 miliardi su 103,52, ovveroil 99% di quelle previste per gli esercizi finanziari del biennio 2022-2023. Questa cifra sale a110 miliardi grazie agli 8,17 miliardi liberati dal". Lo dice Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "È l'ennesima conferma del lavoro incessante che Giorgia Meloni sta portando avanti per il bene dell'Italia. Con Fratelli d'Italia finiscono sprechi, mancette e sperpero di denaro pubblico. Termina, insomma, quella stagione tanto cara alla sinistra in cui non venivano utilizzati i ...