Golf | Fleetwood vince Dubai Invitational | Francesco Molinari 5^

I risultati del Dubai Invitational 2024 , torneo del DP World Tour , dopo la terza giornata. Sul percorso emiratino del Dubai Creek Resort (par 71) a guidare la classifica è l'inglese Tommy, che grazie a un gran giro in 63 colpi ha preso il comando con il totale di - 15. A un colpo di distanza il nordirlandese e numero due del mondo Rory McIlroy , con i due eroi della Ryder Cup ...In top ten anche Tommy, quarto con 66 ( - 5), proprio come il danese Thorbjorn Olesen. Prestazione da 67 ( - 4) per Sean Crocker, Zander Lombard, Adrian Otaegui e l'altro protagonista ...Il comunicato della Federazione Italiana Golf: Francesco Molinari ... ha vinto con 265 (66 69 63 67, -19) l’inglese Tommy Fleetwood che ha battuto con un birdie sull’ultima buca, dopo un avvincente ...Golf, Dubai Invitational: Fleetwood vince davanti a McIlroy, Francesco Molinari è quinto. Buoni segnali anche da Guido Migliozzi ...