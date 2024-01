Giovanna Pedretti | morta la titolare della pizzeria Le Vignole | era stata criticata per il post sulla recensione su disabili e gay Ipotesi suicidio

(Di domenica 14 gennaio 2024) Forse non ha retto alla valanga di odio via social, alle insinuazioni di una indignazioneiccia fatta solo per pubblicizzare il suo locale. Accuse che avrà sentito come macigni....

Il corpo è stato trovato a inizio pomeriggio sul greto del Lambro a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi)., 59 anni , titolare della pizzeria "Le Vignole" del paese, è morta: era stata protagonista, nei giorni scorsi, di un caso divenuto virale sui social . Prima, per aver risposto a una ...Il corpo senza vita trovato nelle acque del Lambro è di, 59enne titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la sezione Rilievi, i vigili del fuoco e il pm di turno della ...E’ stata trovata morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano. La donna nei giorni scorsi era balzata agli onori delle cronache, con il suo locale, per ...Forse non ha retto alla valanga di odio via social, alle insinuazioni di una indignazione posticcia fatta solo per pubblicizzare il suo locale. Accuse che avrà sentito come macigni.