Giorgio Nardone ha trattato già migliaia di persone intrappolate da un disturbo ossessivo compulsivo in una realtà distorta E ha elaborato tre tecniche per uscirne

(Di domenica 14 gennaio 2024) «La paura guardata in faccia diventa coraggio, quella evitata diventa timore panico». Che a formulare questo pensiero siano stati i Sumeri, dal IV ai II millennio prima di Cristo, o i mistici sufi, la corrente più spirituale dell’Islam, condensa una verità conosciuta da sempre. E da sempre disattesa. Oggi il meccanismo, seimila anni dopo i Sumeri, funziona ancora alla perfezione. Gli ultimi dati a riguardo sono “vecchi”- una ricerca europea cui ha partecipato anche l’Italia è del 2005/06 e attesta un 5 – 7 per cento diche convivono con una fobia – ma basta aver attraversato la stagione del Covid per percepirne la grande diffusione., psicologo e psicoterapeuta da poco in libreria con Il libro delle fobie. E la loro cura (Ponte alle Grazie) di questi pazienti ne ha trattati davvero parecchi, più o meno 25mila. ...

Scritto da Paul Watzlawick e, il libro è un viaggio nei fondamenti epistemologici di uno degli approcci psicoterapeutici più innovativi. È apprezzato come un classico, particolarmente ...... il commerciante Domenico Natale (vicino al mondo dei 5 Stelle) ed il videomakerDi Folco . ... Composto dall'ex vicesindaco e dirigente regionale di An Michele, dall'ingegnere Giulia ...di D.N. Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024, in occasione del finissage della mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative, curata da Roberto Deidier, Tommaso Mozzati e Ca ...Sono state oltre 120 le donne che ieri pomeriggio si sono sottoposte alla visita senologica per uno screening gratuito promosso da "The Power of Pink" e Futuridea presso la ...