Gianluca Vacchi lascia l’azienda di famiglia | “Ho venduto la mia quota per oltre 700 milioni”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nuova vita per. Dopo 30 anni l’imprenditore bolognese hatodivendendo la suaazionaria

'Ho lasciato Ima dopo 30 anni e un cammino straordinario - argomenta - Un'azienda che per me è stata ed è ancora importantissima. Quando ne parlo, è ... (247.libero)

Gianluca Vacchi è stato liquidato dall'azienda di famiglia con 700 milioni , come raccontato da lui stesso in un'intervista al Resto del Carlino. ... (liberoquotidiano)

Gianluca Vacchi è stato liquidato dall'azienda di famiglia con 700 milioni, come raccontato da lui stesso in un'intervista al Resto del Carlino. L'azienda è la Ima, colosso del packaging emiliano. Gianluca Vacchi ha lasciato l'azienda di famiglia. L'obiettivo è quello di dedicarsi alla compagna, alla figlia e a nuove sfide. Imprenditore e star del web si racconta a 'il Resto del Carlino': 'Aprirò un nuovo capitolo della mia vita' (ANSA)