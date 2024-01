Già nel pomeriggio Pistoia | pavimento crollato alla festa di nozze | la testimonianza-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Poteva essere una strage. Solo per un miracolo si registrano "soltanto" 35 ricoverati (una sessantina i feriti in totale), nessuno dei quali in gravi condizioni. Si parla del crollo del solaio del primo piano dell'ex convento di Giaccherino, in località Pontelungo, nella periferia didove sabato sera, 13 gennaio, si teneva unadi matrimonio. Un caso terribile e inquietante. Nel frattempo, la Procura, diretta dal procuratore capo Tommaso Coletta, ha disposto il sequestro dell'edificio e ha aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, per lesioni colpose e omissione di lavori necessari per i rimuovere i pericoli. Saranno dunque le indagini ad accertare le cause del tragico incidente e le eventuali responsabilità anche sulla base dei risultati delle perizie che verranno effettuate. Al momento si ipotizza un cedimento ...