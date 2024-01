Gaza | se non è genocidio | cos' altro è? Voci libere da Israele

... ha aggiunto che Netanyahu 'sta trascinando la guerra per motivi politici e personali' e che il rilascio dei rapiti 'sia la sua priorità'. Nel frattempo centinaia di manifestanti pro -si ...Come l'argomento secondo cui solo Hamas è responsabile delle condizioni a. Israeleha una mano o una parte in esso. Dire questo al cospetto di una prestigiosa istituzione internazionale è ...Non abbiamo paura di andare in guerra con Israele: lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, in un discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta… Leggi ...Portare a casa tutti gli obiettivi - l’operazione a Gaza atta a sradicare Hamas, il contenimento di Hezbollah e Houthi, ma, al contempo, la liberazione degli ostaggi - è sempre più difficile, se non ...