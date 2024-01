Gaza | quasi 24 mila i morti Israele bombarda il sud del Libano Media Usa | “Biden sta perdendo la pazienza con Netanyahu”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Mentre le vittime deimenti israeliani asfiorano ormai quota 24, l’aviazione di Tel Aviv ha cominciato in serata una “vasta ondata di attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del”. Lo ha il giornale israeliano Ynet. Secondo altrii raid si stanno svolgendo al nord del fiume Litani in. Gli attacchi avvengono in risposta all’uccisione da parte degli Hezbollah con un razzo anticarro di 2 israeliani, madre e figlio. Quest’ultimo – ha fatto poi sapere l’esercito – era un membro della squadra di pronto intervento del villaggio di Kfar Yuval dove è stato colpito con la madre. “L’unico modo per riportare la calma nel Mar Rosso, in Iraq e sul fronte traè quello di mettere fine all’aggressione di ...