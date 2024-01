Frosinone | Di Francesco | «Stop per Monterisi | su Bonifazi…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Le parole di Eusebio Di, allenatore del, in vista della gara contro l’Atalanta. I dettagli Eusebio Di, dopo la sconfitta contro la Juve, ha parlato in conferenza stampa in vista di Atalanta-. PARTITA – «Sicuramente sarà una partita difficilissima contro una squadra che arriva da un’ottima gara contro il Milan, hanno entusiasmo anche nell’ambiente. A questo va aggiunto uno stadio che si fa sentire, con una tifoseria importante. Noi dobbiamo approcciare meglio rispetto all’ultima nostra partita, nonostante i ragazzi abbiano dato tutto i ragazzi debbono migliorare nell’approccio alla partita, alzare l’attenzione in ogni momento della gara ed è quello su cui stiamo lavorando principalmente. Non dobbiamo perdere quella che è la nostra identità sicuramente. Sappiamo dove andare a ...