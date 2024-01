Friends | Matthew Perry shock | rivelato il passato ‘violento’ dell’attore

(Di domenica 14 gennaio 2024)il“violento” da partedeceduto qualche settimana fa Il 28 ottobre dello scorso anno è una data che i milioni di telespettatori ed amanti della mitica serie tv “” non potranno mai dimenticare. Purtroppo per una brutta notizia riguardante la morte di uno degli attori preferiti come, Unosoprattutto per i suoi colleghi che, con lui, hanno condiviso anni di lavoro e momenti indimenticabili. Nel telefilm interpretava il ruolo di Chandler Bing, un personaggio molto simpatico e compagno di Monica Geller. Ilviolentodi(Ansa Foto) ...

A rinnovare l'affetto di milioni di fan per la serie tv ha contribuito anche la morte dell'attorePerry lo scorso 29 ottobre, che ha fatto schizzarenella top ten delle serie più ...... il suo personaggio in. Molti fan hanno voluto interpretare il dettaglio come un omaggio al collega scomparsoPerry , visto che questa è stata la prima uscita pubblica dell'attrice ...I copioni della famosa serie tv americana Friends sono stati venduti. Gli scritti sono stati venduti all'asta per 22.000 sterline (circa 25 mila euro). Si tratta delle puntate che chiudono ...Se sei un fan di Friends devi assolutamente sapere come ricreare il salotto di Monica in casa tua: trovi tutto da IKEA! Ecco i dettagli.