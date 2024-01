Fratelli d' Italia inarrestabile nel sondaggio di Mannheimer | doccia gelata per la sinistra

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) IlEumetra, snocciolato nella prima puntata del 2024 di Piazzapulita, talk show di La7 condotto da Corrado Formigli, fa riniziare l'anno come era finito quello precedente: con un dominio did'. Il sondaggista Renatoporta in trasmissione i numeri della rilevazione, un ennesimo duro colpo per la. In particolare FdI cresce dello 0,7%, passando al 29,3% rispetto al 28,6% deldel 13 dicembre. L'ultimo mese del 2023 non ha portato benefici al Partito democratico, che perde terreno rispetto agli uomini di Giorgia Meloni: i dem calano dal 19,5% al 19,2% (-0,3%). Leggero segno positivo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale dal 16,1% al 16,3%, per una crescita dello 0,2%. Invariato il gradimento per la Lega, stabile al 9,5%. ...