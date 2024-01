Fornero | la lezioncina è una farsa | chiede una tassa che esiste già

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 14 gennaio 2024) La professoressa Elsaha proposto su La Stampa di introdurre un’imposta patrimoniale e ha precisato – letteralmente – che l’imposta andrebbe messa “sul patrimonio immobiliare, visto che quello finanziario già ne è gravato”. È sconcertante. La professoressaera ministro nel Governo che nel 2011 ha istituito la più pesante patrimoniale sugli immobili della storia d’Italia (per sua informazione, si chiama IMU), sulla quale ha fondato gran parte della sua manovra di bilancio. E la notizia – sempre per la professoressa, non per chi l’IMU la paga da dodici anni – è che quella patrimoniale nessuno l’ha poi eliminata, gravando ancora per 22 miliardi di euro l’anno (c’è stata solo la cancellazione della parte sull’abitazione principale, meno di 4 miliardi, cancellazione dalla quale sono escluse le case considerate, peraltro con criteri ...