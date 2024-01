Fornero insiste sulla patrimoniale | Serve per la crescita E scoppia la polemica

... con Forza Italia chee propone una mediazione che porti a un rialzo da 570 a 600 euro per ... Il Governo lavora a un piano per superare la Leggeentro il prossimo autunno , in tempo ...Pensioni, il centrosinistrasu Ape sociale e Opzione donna. Di tutt'alto avviso la ... Non nascondono però di essere favorevoli a un ritorno alla legge. Pensioni, la proposta di Conte . ...