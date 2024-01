Formazioni ufficiali Venezia-Sampdoria | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per la ventesima giornata di. Trasferta molto complicata per i blucerchiati, a caccia di punti per riavvicinarsi alla zona playoff. Al Penzo, scenderanno infatti in campo con i favori del pronostico i lagunari, chiamati a rispondere al Como ed a restare in scia della capolista Parma. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.