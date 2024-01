Formazioni ufficiali Real Madrid-Barcellona | Supercoppa di Spagna 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ledi, finale delladi. A Riyad va in scena il secondo capitolo stagionale del Clàsico, ma stavolta c’è in palio un ambito titolo. In campionato vinse il2-1 grazie a un super Bellingham e anche stavolta, secondo i bookies, sarà la squadra di Ancelotti a scendere in campo con i favori del pronostico. Ilperò non partirà spacciato in partenza, anzi proverà a giocarsi le sue carte per dare del filo da torcere ai rivali. Di seguito, ecco le scelte dei due tecnici. LE: In attesa: In ...

Ledi Fiorentina - Udinese, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 . Freschi di semifinale di Coppa Italia raggiunta, i viola vanno a caccia di ...Tredicesima giornata per la Serie B Femminile: allo Stadio 'Fratelli Paschiero' si affrontano la Freedom FC Women ed il Cesena. Segui la diretta di FREEDOM FC - CESENA. LEDI FREEDOM FC - CESENA PRIMO TEMPO 1 - Si parte! (ore 14.34) 4 - 3 - 3 nella Freedom FC che schiera il tridente Mellano - Martin - Burbassi; in mediana Di Lascio, Cocco e ...Egitto - Mozambico: ecco le formazioni ufficiali della sfida della prima giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa 2024 in programma alle 18 ...Il Cosenza torna in campo dopo la sosta in trasferta con la Cremonese. Mister Caserta, come previsto, opta per il modulo 4-3-3. In difesa subito dal primo minuto c’è Camporese al fianco di Venturi, co ...