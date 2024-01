Formazioni ufficiali Milan-Roma | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ledi, match valido per la ventesima giornata del campionato di. Al Mezza si affrontano due squadre che hanno come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League ma che sono reduci da due sconfitte deludenti in Coppa Italia. I rossoneri scenderanno in campo con i favori del pronostico, ma non potranno sottovalutare gli avversari, che pure non hanno un bilancio particolarmente positivo nei big match. Di seguito le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e José Mourinho. LE: In attesa: In attesa SportFace.