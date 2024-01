Formazioni ufficiali Milan-Roma | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

(Di domenica 14 gennaio 2024), ledel match di San Siro. Ecco le ultime dritte. Una gara per ripartire e per provare a dare un senso ad una stagione che, almeno fino a questo momento, non sta arridendo particolarmente né alné alla. Tutto pronto a San Siro per una delle grandi classiche del nostro campionato, snodo cruciale per la corsa Champions League dei rossoneri e dei giallorossi. La più grande novità di formazione si ravvisa tra le fila dei capitolini: fuori Rui Patricio per scelta tecnica, giocherà Svilar dal primo minuti. Ecco le scelte complete di Pioli e Mourinho:(LaPresse) – ...

Milan - Roma, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 20:45 Diramate ledi Milan - Roma, match di Serie A delle 20:45. MILAN (4 - ...Alle 20 scenderanno in campo Real Madrid e Barcellona per la finale di Supercoppa di Spagna. Ecco leAlle 20 scenderanno in campo Real Madrid e Barcellona per la sfida valida per la finale di Supercoppa di Spagna. Ecco le. REAL MADRID (4 - 3 - 1 - 2) Lunin; ...Oggi il Milan ospita la Roma al San Siro per la ventesima giornata di Serie A. Mouirnho è in cerca di riscatto dopola sconfitta con la Juventus in campionato e con la Lazio in Coppa ...Serie A, Milan-Roma in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2023/2024.