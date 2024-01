FORMAZIONI UFFICIALI Cagliari Bologna Gli schieramenti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ecco leper quanto concerne: le scelte di Thiago Motta e Claudio Ranieri sul match di oggi Per il match di oggi tra, sono emerse le. Ecco le scelte di Ranieri e Thiago Motta.(4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Urbanski, Ferguson, Orsolini; Van Hooijdonk. All. Thiago Motta.