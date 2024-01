Follia social | pubblicata la foto di una ignara ragazza omonima della minore di Alberobello che ha dato un calcio al gatto poi annegato in una fontana Odio via web | valanga di offese

Leggi su noinotizie

(Di domenica 14 gennaio 2024) Non scriviamo nome e cognomeragazziche haunalpoi mortoin una. Tanto meno ne pubblichiamo la. Senonché da ieri viene diffusa nel web in modo incontrollato e corredata davergognose lagrafia di unache è solodi quella coinvolta nel video. La quale a sua volta deve passare al vagliogiustizia, non di facebook. Gentili odiatori o, come è più di moda, haters, la dovete smettere. L'articololadi una...