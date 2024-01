Fiorentina-Udinese | le formazioni ufficiali | Brekalo | Ikoné e Beltran dal 1' Ci sono Okoye e Samardzic

Dimenticata la partitaccia col Sassuolo, grazie al brindisi "rigoroso" in Coppa Italia con il Bologna, per la Fiorentina arriva l'occasione ... ()

Alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Udinese per la 20esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 18 scenderanno in ... (calcionews24)

Dopo tre vittorie di misura la Fiorentina si è fermata in campionato perdendo 1-0 sul campo del Sassuolo in una serata condita dalla pioggia e da un ... (infobetting)

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; M. Kayode, L. ...Alle 18 scenderanno in campoper la 20esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali Alle 18 scenderanno in campoal Franchi per la sfida valida per la 20esima giornata di Serie ...Le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Cioffi per il match di Serie A tra Fiorentina e Udinese ...Una novità sul fronte Samardzic arriva dalla scelta dell'allenatore dell'Udinese, Cioffi, che ha deciso di schierare dall'inizio il centrocampista contro la Fiorentina. Nelle ultime giornate, il serbo ...