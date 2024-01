Fiorentina-Udinese | Italiano | “Ci teniamo il punto e andiamo avanti”

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Siamo stati bravi a raddrizzare la partita ma all’inizio meglio l’. L’abbiamo tenuta viva e per poco non la vincevamo con il palo di Bonaventura nel finale. Abbiamo concesso un po’ ai nostri avversari, ciil”. A dirlo a Dazn è il tecnico della, Vincenzo, al termine della sfida contro l’, terminata 2-2. “Bene i gol di Nzola, che si è preso la responsabilità dal dischetto, e di Beltran; mi è piaciuto anche l’esordio di Faraoni. Purtroppo, oggi hanno segnato gli attaccanti ma non abbiamo vinto la partita. Sono contento – ha aggiunto–della personalità dimostrata di Nzola, che si è sacrificato in un ruolo non suo. Capita troppo spesso che non tutti siamo dentro la ...

