Fiorentina - Udinese 2 - 2

FIRENZE - Dopo il Bologna, sconfitto a Cagliari, frena anche la Fiorentina nella corsa a un posto in Champions League. Solo un pareggio per i viola ... (247.libero)

FIRENZE - Dopo il Bologna, sconfitto a Cagliari , frena anche la Fiorentina nella corsa a un posto in Champions League. solo un pareggio per i viola ... (247.libero)

La ventesima giornata si chiude in pareggio a Firenze: Lovric fa gol e assist e porta in vantaggio l’Udinese per due volte , ma la Fiorentina la ... (ilgiornale)

... sconfitto a Cagliari , frena anche lanella corsa a un posto in Champions League. Solo un pareggio per i viola di Italiano tra le mura amiche del 'Franchi' contro l'del fiorentino ...FIRENZE -pareggiano 2 - 2 al termine di una gara vibrante, che lascia più rimpianti alla formazione allenata da Cioffi, che pur essendo andata due volte avanti nel punteggio non è riuscita ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine del match contro l'Udinese, pareggiato 2-2: "Pareggio L’Udinese ha avuto un atteggiamento migliore ...Piazzato di interno destro per il francese su traversone basso di Lovric. Di nuovo 2-1 Udinese 70' - Errore di Thauvin in fase d'impostazione che regala il pallone alla Fiorentina. La squadra di ...