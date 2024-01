Fiorentina - Udinese 2 - 2 | solo un pari | ma Italiano resta in zona Champions

(Di domenica 14 gennaio 2024) FIRENZE - Dopo il Bologna, sconfitto a Cagliari , frena anche lanella corsa a un posto inLeague.un pareggio per i viola ditra le mura amiche del 'Franchi' contro ...

Firenze, 14 gen. - (Adnkronos) - Fiorentina e Udinese pareggiano 2-2 in un match della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Franchi' ... (liberoquotidiano)

FIRENZE - Dopo il Bologna, sconfitto a Cagliari, frena anche la Fiorentina nella corsa a un posto in Champions League. Solo un pareggio per i viola ... (247.libero)

AGI - Un calcio di rigore di Nzola all'87' salva la Fiorentina da quella che sarebbe stata la seconda pesantissima sconfitta consecutiva in ... (agi)

La sfida tra la Fiorentina di Vincenzo italiano e l'Udinese di Gabriele Cioffi termina in pareggio ()

, qualche curiosità statistica prima della partita ., la chiave tattica . L'sorprende lanel primo tempo . Secondo tempo: reazione ...... sconfitto a Cagliari , frena anche lanella corsa a un posto in Champions League. Solo un pareggio per i viola di Italiano tra le mura amiche del 'Franchi' contro l'(2 - 2) , che ...Nel post-partita di Fiorentina-Udinese, ai microfoni di Dazn è intervenuto Vincenzo Italiano, allenatore dei Viola. Con che mentalità partirete per la Supercoppa: "Archiviata questa partita, ...FIRENZE (ITALPRESS) – Fiorentina e Udinese pareggiano 2-2 al termine di una gara vibrante, che lascia più rimpianti alla formazione allenata da Cioffi, che pur essendo andata due volte avanti nel ...