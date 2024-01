Fiorentina - Udinese 2 - 2 | Italiano frena ma resta in zona Champions

, qualche curiosità statistica prima della partita ., la chiave tattica . L'sorprende lanel primo tempo . Secondo tempo: reazione ...... sconfitto a Cagliari , frena anche lanella corsa a un posto in Champions League. Solo un pareggio per i viola di Italiano tra le mura amiche del 'Franchi' contro l'(2 - 2) , che ...Nella 20ª giornata di Serie A la Fiorentina ospiterà l’Udinese di Gabriele Cioffi. La Viola è attualmente quarta in campionato con 33 punti e nelle ultime 10 gare ha perso solamente una… Leggi ...Ecco come cambia la classifica dopo il 2-2 al Franchi tra Fiorentina e Udinese, match valido per la 20esima giornata di Serie A ...