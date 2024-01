Fiorentina-Udinese 2-2 | doppia rimonta viola | Italiano resta quarto

Leggi su seriea24

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Partita vibrante e spettacolare trache pareggiano per 2-2 al ‘Franchi’ in un match della ventesima giornata della Serie A 2023-2024 oggi 14 gennaio. Friulani due volte in vantaggio con Lovric al 10? e Thauvin al 73? e due volte raggiunti da Beltran al 55? e Nzola su rigore all’87’. Un punto che consente aiallenati dadire solitari al 4° posto con 34 punti, mentre ai bianconeri di agganciare il Cagliari in 16/a posizione. Subito pericolosi gli ospiti in avvio. Al 4? su azione d’angolo Walace anticipa tutti sul primo palo, ma il suo colpo di testa finisce fuori di poco. Al 9? calcio piazzato per i friulani affidato al mancino di Samardzic. Lo schema corto con Lovric libera bene Pereyra sul secondo palo, ma l’argentino di sinistro colpisce male ...