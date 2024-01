Fiorentina-Udinese 0-1 LIVE | finisce il primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Al Franchi, il match valido per la 20esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la 20esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.Bianconeri avanti meritatamente grazie al gol di Lovric al 10?. L’è andata più volte vicina al pareggio con Lucca e Pereyra, ma Terracciano ha tenuto in piedi unache ha fatto fatica.