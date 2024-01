Fiorentina-Udinese 0-0 LIVE | inizia la partita

(Di domenica 14 gennaio 2024) Al Franchi, il match valido per la 20esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la 20esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Udinese per la 20esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 18 scenderanno in ... (calcionews24)

Dopo tre vittorie di misura la Fiorentina si è fermata in campionato perdendo 1-0 sul campo del Sassuolo in una serata condita dalla pioggia e da un ... (infobetting)

... con un punto di vantaggio su Verona e. Gli emiliani, al secondo ko di fila, restano invece fermi a quota 32 al sesto posto, con un punto di ritardo sue Lazio quarte. La prima ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; M. Kayode, L. ...Prima uno striscione durante l'entrata in campo di Fiorentina e Udinese con su scritto: "Tranquillo Nardella alla copertura ci s'è pensato noi!". Poi i cori: "Oh Nardella, fuori dai co****ni", seguito ...Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Fiorentina - Udinese live su 14/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.