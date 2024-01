Fiorentina | Pradé | ‘Primo tempo non all’altezza | speriamo di fare meglio in Supercoppa’|Serie A

Fiorentina - Pradè : «Contenti di aver concluso il girone di andata al quarto posto» Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Sassuolo Daniele ... (calcionews24)

Calciomercato Fiorentina - Ngonge-Faraoni : Pradé chiude il cerchio La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi dal mercato soprattutto per le corsie laterali: gli occhi sono finiti in casa Verona per Ngonge e ... (calcionews24)

Fiorentina - Pradè : «Non dobbiamo riparare niente con il mercato di gennaio» Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro il Torino Daniele ... (calcionews24)

Fiorentina - Pradè verso il mercato di gennaio : “Non dobbiamo riparare nulla” Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai canali social del cluv viola in vista della sessione di mercato invernale: “Ci ... (sportface)

Calcio : fiorentina. Pradè 'non dobbiamo fare mercato di riparazione' "In questo momento vogliamo dare merito a quello che hanno fatto i calciatori" FIRENZE - In vista della sessione di mercato invernale che sta per ... (247.libero)