Fiorentina | duro sfogo dei tifosi | 'Con Firenze connubio per l'eternità | non sarà un napoletano a mandarci via'

Stefano De Grandis , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Luka Jovic in Milan-Fiorentina (pianetamilan)

... dove c'è anche il neo acquisto Pierozzi, arrivato in settimana dalla. CANDREVA SBLOCCA ... IN CURVA A LO STRISCIONE PER LAVEZZI - 'Pocho tieni'. Questo il testo dello striscione esposto ...... viene oggettivamente difficile pensare che la sospensione possa essere realmente legata alla pubblicazione di quelle tipologie di foto da parte dell'istituzioneincaricata di custodire il ...La querelle sullo stadio Artemio Franchi continua a essere un tema delicato a Firenze. Allo stato attuale dei fatti, il club gigliato non è ancora a conoscenza.La Curva Fiesole si fa sentire un'altra volta in merito alla questione restyling del Franchi. Prima uno striscione durante l'entrata in campo di Fiorentina e Udinese con su ...