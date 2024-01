Fiorentina | attacco clamoroso a Nardella | cosa spunta in Curva Fiesole

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una contestazione senza precedenti. Chiara, netta, roboante. Che avrà, non serve un analista politico laureatosi ad Harvard per comprenderlo, un peso enorme (se non decisivo) alle prossime elezioni amministrative di giugno. La, il cuore stesso del tifo della, ha lanciato un messaggio che lascia poco all'interpretazione. Diretto all'attuale sindaco di Firenze, Dario. Pochi minuti prima del fischio di inizio della gara di campionato–Udinese sono apparsi tre striscioni. Il primo recitava la seguente frase: “Firenze e, connubio per l'eternità”. Vi era poi il secondo: “tranquillo, alla copertura ci s'è pensato noi” ed infine il terzo, il più pesante, che fa (in modo poco elegante) direttamente riferimento alle ...