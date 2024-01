Finalmente un libro che affronta con grazia e saggezza tutti i dubbi e le domande che tormentano molte famiglie

Leggi su iodonna

(Di domenica 14 gennaio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). “Non esiste il patriarcatooo!” ho sentito tuonare da un noto politico in uno dei tanti talk-show serali e urlando la sua opinione aveva interrotto, coperto e azzittito la voce di un’altra ospite che cercava di argomentare un pensiero. Verrebbe da ridere per non piangere. Anche questa parola è diventata tabù, guai ad evocare la cultura (chiamatela come volete… sessista? maschilista?) di cui siamointrisi, una specie di brodo primordiale che ha nutrito il nostro paese e le cui scorie sono sopravvissute e continuano a influenzare modi di pensare e di agire. ...