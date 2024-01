Filippo Timi | “Vedo solo i contorni e balbetto | i miei genitori omofobi senza saperlo”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 14 gennaio 2024)è tornato a essere uno dei protagonisti della serie Sky I delitti del BarLume, amatissima da chi vuole trascorrere una serata in allegria e ha approfittato dell’occasione per raccontare alcuni lati meno conosciuti di sé. L’attore soffre del morbo di Stargardt, problema che gli causa alcuni problemi anche sul lavoro, ma che ha imparato a gestire. “Per il morbo di Stargardt, che mi fa vedere, non riesco a inventare le immagini, ma è un tema – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Quanto alla balbuzie, è meno forte però c’è ancora, a volte in scena non so se mi esce la frase. Mi costringe a un lavoro supplementare. Sono anche autoironico. La vita ti insegna che o soccombi, oppure le fragilità cerchi di usarle, e trovarvi un valore. Un fiore, su un sasso, spunta uguale. E il sasso ...