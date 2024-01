Figura | Guignard-Fabbri sono campioni europei L’Italia vince il Medagliere

(Di domenica 14 gennaio 2024) Kaunas – È calato il sipario sull’edizione 2024 dei Campionatidi pattinaggio di, tenutisi per la prima volta a Kaunas (Lituania). Nella giornata conclusiva, in chiave Italia i riflettori erano puntati principalmente sulla competizione di danza. Charlène/Marco(Fiamme Azzurre) occupavano il primo posto dopo la Rhythm Dance, seppur con un margine esiguo sui britannici Lilah Fear/Lewis Gibson. Nella Free Dance, il binomio tricolore ha firmato l’ennesima prestazione d’eccellenza assoluta, ricevendo una valutazione di 127.58 nel segmento di gara. Il punteggio complessivo di 214.38 punti è valso la medaglia d’oro e, con essa, la conferma del titolo conquistato nel 2023 a Espoo., oltre a ribadire il proprio ruolo di coppia di danza di ...

