Felipe Anderson lancia la Lazio | 1-0 al Lecce e quarto posto

Ancora una vittoria per la Lazio in campionato che batte all'Olimpico il Lecce e si avvicina nel migliore dei modi alla Supercoppa. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo disu assist di Luis Alberto. Loro i migliori in campo. Nel Lecce bene Pongracic e Almqvist. Ecco le pagelle di Maurizio ...Nella ripresa, al 58esimo, Lazio avanti conservito da un'invenzione di Luis Alberto. I salentini provano a costruire l'occasione del pari ma il risultato non cambia più. La squadra ...ROMA - Quarto successo consecutivo per la Lazio di Maurizio Sarri che batte per 1-0 il Lecce ed aggancia momentaneamente la Fiorentina al 4° posto a quota 33 punti.“Lavoro sempre per segnare, la squadra aveva bisogno di questa rete. Siamo in crescita, è una gioia, la gara era molto difficile. Luis Alberto è fondamentale per noi, stava bene in allenamento e facev ...