Felipe Anderson lancia la Lazio | 1-0 al Lecce e quarto posto

(Di domenica 14 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Labatte ilper 1-0 grazie alla rete di, conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato e continua nella sua rimonta Champions. Prima del fischio d’inizio omaggio a Sven Goran Eriksson, storico allenatore del secondo scudetto della storia biancoceleste con il pubblico ad applaudire il tecnico svedese che pochi giorni fa ha annunciato di avere un tumore. Primo tempo vivo con ila farsi vedere in avanti prima con Baschirotto di testa e poi con Krstovic, ma l’occasione migliore capita a Isaksen che, di punta, cerca di sorprendere Falcone, bravo a rispondere presente. I biancocelesti, però, non hanno il mordente dei giorni migliori, perdono Patric per infortunio e ilne approfitta per uscire fuori. A rendersi pericolosi ...

Quinta vittoria di fila per la Lazio in campionato: nell'anticipo dell'ora di pranzo i biancocelesti superano di misura, 1 - 0 , il Lecce ... (247.libero)

"Novità sul mio rinnovo? Ancora no, Stiamo parlando. Decideremo cosa è meglio per tutti". Lo ha detto a Dazn Felipe Anderson , esterno della Lazio , ... (247.libero)

I biancocelesti si portano a quota 33 punti Non si ferma il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di ... (sbircialanotizia)

punta L'obiettivo è avere Castellanos e Immobile in salute, ma lui può darci una mano. Se sto parlando con il brasiliano per il rinnovo Se vuole andare via, inutile tenerlo. Ci sono ...Dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia, i biancocelesti conquistano anche il difficile match contro il Lecce con una rete dinella ripresa. Sarri: "Alle 12.30 è un'..."Questa storia dei giocatori in scadenza è tipicamente italiana. In Inghilterra i giocatori danno tutto fino a giugno. Ma manca ancora ...Vince la Lazio, segna Felipe Anderson. Sembra lo scorso anno, ma è quello nuovo sperando sia di buon auspicio per il proseguo della stagione biancoceleste. Al termine del match proprio il brasiliano è ...